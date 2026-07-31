Banda News: विचारीधीन बंदी की मौत पर बैठी मजिस्ट्रियल जांच

Banda News: बांदा। संवाददाता मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। मौसम की मार से लोग बेजार हो रहे है। सर्दी जुखाम, बुखार के अलावा खुजली के मरीज बढ रहे है। आलम यह है कि ट्रामा सेटर के सभी बेड़ फुल नजर आ रहे है। मरीजो को स्ट्रेचर में लिटा कर इलाज किया जा रहा है। बुखार और उल्टी दस्त से पीड़ित 15 लोगो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मौसम के प्रभाव

बारिश के बाद निकल रही तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हाल है। वही लगातार हो रहे मौसमी परिवर्तन से बीमारिया बढ रही है। सर्दी जुकाम, बुखार, उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजो की भरमार है। हर घर में दो दो चार चार लोग बीमार पड़े है। सुबह अस्पताल खुलते ही मरीजो की पर्चा काउटर में लंबी लाइन लग जाती है। मरीज के तीमारदार पर्चा बनवाने के बाद डॉक्टरो के चेयबरो के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते है। उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित सैमरी निवासी 17वर्षीय रजनी, कनवारा निवासी 80वर्षीय गंगादीन, अलीगंज निवासी 15वर्षीय युवराज, त्रिवेणी निवासी 20वर्षीय माया, मोहनपुरवा निवासी 19वर्षीय रिया, तुर्रा निवासी 80वर्षीय किशोरा, मुगुस निवासी 70वर्षीय बाई जी, इंद्ररा नगर निवासी 17वर्षीय रानू सिंह, मर्दन नाका निवासी 5 माह की अदीला, सर्वोदय नगर निवासी 28वर्षीय पूजा, क्योटरा निवासी 18वर्षीय सहमा, कटरा निवासी 8वर्षीय अंशिका, बरगाहनी निवासी 57वर्षीय निशा, पारा निवासी 45वर्षीय लीला, रेलवे कालोनी निवासी 5वर्षीय अमन को भर्ती कराया गया। इस सबंध में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि उमस भरी गर्मी से खुजली के मरीज बढे हुए है। वही डॉक्टर ह्दयेश पटेल का कहना है कि मौसमी परिवर्तन से मौसमी बीामारिया बढी हुई है। ऐसे में ऐहितियात बरतने की जरूरत है।