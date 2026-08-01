Banda News: जिम संचालक ने छात्र को लोहे के रॉड से पीटा
Banda News: अतर्रा क्षेत्र में आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे करन सिंह पर 30 जुलाई को गाड़ी के मालिक और उसके साथियों ने हमला किया। करन को लोहे की रॉड से चोटें आईं, जिससे वह बेहोश हो गए। राहगीरों ने उनकी मदद की। करन ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं ले जाया गया।
Banda News: अतर्रा। अतर्रा थाना क्षेत्र में चित्रकूट जनपद थाना मानिकपुर के बराहमाफी गांव निवासी करन सिंह पुत्र रामखेलावन अतर्रा आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई करता है। वहीं पर किराए से रहता है। आरोप लगाया कि 30 जुलाई को रात आठ बजे वह जिन करना गया तो मालिक आशीष गुप्ता, उसके भाई सौरभ गुप्ता व बांदा निवासी युवराज यादव ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की। लोहे की रॉड से सिर पर वार किया, जिससे उसका सिर फट गया और लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। राहगीरों ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप लगाया कि उसी दिन लहूलुहान हालत में थाने गया, पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण नहीं कराया।
आरोपी गुंडा किस्म के हैं और कभी भी उसे जान से मार सकते हैं। पुलिस ने जिम संचालक आशीष, उसके भाई सौरव व युवराज यादव के खिलाफ जानलेवा हमला व धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की है।
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