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Banda News: गवान दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में सपा कार्यालय बिजली खेड़ा पर भगवान ब्रह्मा और दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि रामलाल प्रजापति ने भगवान दक्ष को सृष्टि का रचनाकार बताया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे।

Banda News: गवान दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

Banda News: बांदा। सपा कार्यालय बिजली खेड़ा बांदा में भगवान ब्रह्मा जी के भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई गई । उनके चित्र पर माल्यापर्ण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रामलाल प्रजापति और अध्यक्षता नि.जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा ने की । रामलाल प्रजापति ने अपने उद्घोषणा में भगवान दक्ष को सृष्टि का रचनाकार बताया और उन्होंने पूरे सृष्टि को सही तरीके से जीवन जीने की कला के विषय में बताया सभी कार्यकर्ताओं को मिष्ठान वितरण किया गया। पार्टी के जयंती कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोक सभा प्रभारी उमेश यादव,राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा ओम नारायण त्रिपाठी विदित, प्रमोद गुप्ता राजा,कमल पाल, सुमन दिवाकर,नासिर खान,कुंवर यादव, सुनील कुशवाहा,आर के समुद्र,रोहित प्रजापति, सी पी प्रजापति आदि रहे।

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