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Banda News: सांप ने दो लोगों को डसा, बिगड़ी हालत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के अलीगंज में, 20 वर्षीय तालिब सफीक और 19 वर्षीय काजल को साँप ने डँसा। दोनों की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना से इलाके में भय का माहौल है।

Banda News: सांप ने दो लोगों को डसा, बिगड़ी हालत

Banda News: बांदा। शहर के अलीगंज निवासी 20वर्षीय तालिब सफीक पुत्र सफीक अहमद बुधवार की शाम कमरे अंदर कोई सामान लेने गया था। तभी सर्प ने डस लिया। इसी तरह अस्पताल कैपस निवासी 19वर्षीय काजल पुत्री शिरेामन को सर्प ने डस लिया। दोनो की हालत खराब होने पर घरवालो को पता चला। दोनो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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