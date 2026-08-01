Banda News: मज़दूर को सर्प ने डसा, मौत
Banda News: बांदा में चारपाई पर सो रहे मजदूर रामबहोरी को सर्प ने डस लिया। परिजनों ने झाड़-फूक करवाई, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। 50 वर्षीय रामबहोरी के पीछे पत्नी और चार बच्चे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Banda News: बांदा। चारपाई में सो रहे मजदूर को सर्प ने डस लिया। परिजनों ने उसकी झाड़ फूक करवाई लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। परिजन उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे,तभी रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरवां थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवाासी इंद्रपाल ने बताया कि उसका 50 वर्षीय पिता रामबहोरी पुत्र मइयादीन शुक्रवार की रात चार पाई में सो रहा था। तभी सर्प ने उसे डस लिया। शोर सुनकर परिजनों की नींद खुल गई। परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। पहले घरवालों ने घरेलू इलाज किया। ओझा को बुला कर उसकी झाड़फूक करवाई लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ।
हालत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर अस्पताल आ रहे थे। तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के पुत्र इंद्रपाल ने बताया कि उसका पिता मजदूरी करता है। पट्टे की दस बिस्वा जमीन है। मृतक अपने पीछे पत्नी पुनिया के अलावा दो पुत्र दो पुत्री छोड़ गया है।
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