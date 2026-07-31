Banda News: मुख्य मार्ग में जलभराव, बच्चे व श्रद्धालु परेशान
Banda News: फोटो01 -बीरा गांव में जलभराव से होकर गुजरते ग्रामीण।मुख्य मार्ग में जलभराव, बच्चे व श्रद्धालु परेशानमुख्य मार्ग में जलभराव, बच्चे व श्रद्धालु परेशान
Banda News: कमासिन। ग्राम पंचायत बीरा में मुख्य मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था न होने से लंबे समय से जलभराव की गंभीर समस्या है। श्रद्धालुओं व छात्र-छात्राओं को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सावन माह में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और स्नान-ध्यान के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन को पहुंचते हैं। इसी मार्ग से दोनों प्राथमिक विद्यालयों के छोटे-छोटे बच्चे भी रोज स्कूल आते-जाते हैं। जलभराव और कीचड़ के कारण बच्चों व भुइयां बाबा देवस्थान जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय अश्वनी सिंह, कल्लू विश्वकर्मा, कमलेश यादव, लक्ष्मी यादव, लोहा सिंह, कुबेर आदि ने प्रशासन से इस समस्या के शीघ्र स्थाई समाधान की मांग की है।
------------समूह से जुड़ेंगी राशनकार्ड धारक महिलाएंकमासिन। ब्लॉक सभागार में गुरुवार को एडीओ (पंचायत) विनोद कुमार की अध्यक्षता में कोटेदारों की बैठक हुई। एनआरएलएम के बीएमएम भरत द्विवेदी ने कोटेदारों से राशन कार्ड में शामिल महिला मुखिया या किसी अन्य महिला को समूहों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। पूर्ति निरीक्षक बबेरू अजय शुक्ला ने कहा कि अभियान को गंभीरता से लें व प्रत्येक पात्र महिला तक पहुंचें। बीएमएम पूजा पांडेय, विनोद द्विवेदी, मनोज कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर मलखान आदि मौजूद रहे।
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