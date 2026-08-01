Banda News: जाम लगने का मामला स्थायी लोक अदालत पहुंचा मामला
Banda News: बांदा में एक स्कूल के बाहर रोजाना लगने वाला जाम जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। पांच नागरिकों ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत दायर की है, जिसमें जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बच्चों और अभिभावकों को जाम में फंसे रहना पड़ता है।
Banda News: बांदा। शहर के एक स्कूल के बाहर रोजाना लगने वाला भीषण जाम अब जिला प्रशासन,पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर पांच नागरिकों ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत वाद दायर किया है। शिकायत में जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक,यातायात पुलिस, शिक्षा विभाग,परिवहन विभाग और स्कूल प्रबंधन को पक्षकार बनाया गया है।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्कूल की छुट्टी के समय मुख्य मार्ग पूरी तरह जाम हो जाता है।सैकड़ों बच्चे और अभिभावक सड़क पर फंस जाते हैं,लेकिन न तो ट्रैफिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था दिखाई देती है ।
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