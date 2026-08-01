Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: जाम लगने का मामला स्थायी लोक अदालत पहुंचा मामला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: बांदा में एक स्कूल के बाहर रोजाना लगने वाला जाम जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। पांच नागरिकों ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत दायर की है, जिसमें जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बच्चों और अभिभावकों को जाम में फंसे रहना पड़ता है।

Banda News: जाम लगने का मामला स्थायी लोक अदालत पहुंचा मामला

Banda News: बांदा। शहर के एक स्कूल के बाहर रोजाना लगने वाला भीषण जाम अब जिला प्रशासन,पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर पांच नागरिकों ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत वाद दायर किया है। शिकायत में जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक,यातायात पुलिस, शिक्षा विभाग,परिवहन विभाग और स्कूल प्रबंधन को पक्षकार बनाया गया है।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्कूल की छुट्टी के समय मुख्य मार्ग पूरी तरह जाम हो जाता है।सैकड़ों बच्चे और अभिभावक सड़क पर फंस जाते हैं,लेकिन न तो ट्रैफिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था दिखाई देती है ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Complaint Banda News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।