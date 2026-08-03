Banda News: बाइक कार की आमने-सामने हुई भिड़ंत में दो घायल
Banda News: पैलानी के सिंधन कला गांव में हुए एक सड़क हादसे में विनोद और मुन्नू नाम के दो बाइक सवारों की वैगन आर से टक्कर हो गई। इस टक्कर में विनोद को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया।
Banda News: पैलानी। पैलानी थाना क्षेत्र के सिंधन कला गांव निवासी विनोद पुत्र रामसुफल तथा मुन्नू पुत्र राजकुमार अपनी बाइक में दोनों व्यक्ति केन नदी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही वैगन आर से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिससे सिंधन कला गांव निवासी विनोद को गंभीर चोटे आई हैं। जिनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है।
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