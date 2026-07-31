Banda News: दिन दहाड़े सपा नेता पर जान लेवा हमला

Banda News: बांदा। संवाददाता बच्चों को स्कूल से लेकर कार से घर लौट रहे सपा नेता को दिन दहाड़े दबंगो ने घेर लिया। उसके ऊपर लोहे की राड़ से जान लेवा हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर गुल सुनकर आस पास के लोग दौड़ पड़े। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल को रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मेडिकल कालेज पहुंची पुलिस ने घायल से पूछताछ किया है। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है。

घटना का विवरण

शहर के बाबूलाल चौराहा निवासी 40वर्षीय शेखर शर्मा पुत्र गिरजा शंकर शर्मा सपा नेता है। शुक्रवार की दोपहर वह करीब साढे बाहर बजे कार से अपने बच्चो को लेने सेंट मेरी स्कूल गया था। इसी दौरान उसका कार चालक कार को बैक कर रहा था। तभी कार के पास खड़े तीन चार युवको ने कार के बंफर में घूसा मार दिया। इस पर ड्राइवर ने दबंग युवको को मना किया। इस पर आरोपियो ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस पर शेखर शर्मा ने अपने ड्राइवर से घर चलने को कहा जैसी ही उनका ड्राइवर कार लेकर चला ही था कि पीछे से स्कार्पियो में चारो युवको ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर रोक लिया। जब तक शेखर शर्मा कुछ समझ पाता तब तक दबंगो ने शेखर शर्मा को कार से नीचे खींच लिया। उसके ऊपर लोहे की राड़ से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वह बेहोश हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। उनके मुह आंख और नाक पर गंभीर चोटे आई है। ड्राइवर बाबू ने उसे आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।सूचना पाकर मेडिकल कालेज पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल किया। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। शहर कोतवाल बलराम सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।