Banda News: चोरी की घटनाओं के विरोध में ग्रामीणों ने लगाया जाम

Banda News: अतर्रा। क्षेत्र में चोरी की लगातार बढ़ रही घटनाओं व खुलासा न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार दोपहर अतर्रा-नरैनी मार्ग में जाम लगा दिया। जल्द चोरी का खुलासा करने व पिकेट ड्यटी बढ़ाने की मांग की। हलका इंचार्ज के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। ग्रामीणों ने कहा कि 15 दिनों में क्षेत्र में चोरी की चार घटनाएं हो चुकी हैं। खुलासा न होने व पुलिस की लापरवाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। कहा कि एक अगस्त की रात राजाराम चौरिहा पुरवा निवासी मैना चौरिहा की परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोर नकदी और कीमती सामान ले गए।