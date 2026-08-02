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Banda News: चोरी की घटनाओं के विरोध में ग्रामीणों ने लगाया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: अतर्रा में ग्रामीणों ने चोरी की बढ़ती घटनाओं से नाराज होकर अतर्रा-नरैनी मार्ग पर जाम लगाया। उन्होंने चोरी का जल्द खुलासा करने और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। पिछले 15 दिनों में चार चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है।

Banda News: चोरी की घटनाओं के विरोध में ग्रामीणों ने लगाया जाम

Banda News: अतर्रा। क्षेत्र में चोरी की लगातार बढ़ रही घटनाओं व खुलासा न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार दोपहर अतर्रा-नरैनी मार्ग में जाम लगा दिया। जल्द चोरी का खुलासा करने व पिकेट ड्यटी बढ़ाने की मांग की। हलका इंचार्ज के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। ग्रामीणों ने कहा कि 15 दिनों में क्षेत्र में चोरी की चार घटनाएं हो चुकी हैं। खुलासा न होने व पुलिस की लापरवाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। कहा कि एक अगस्त की रात राजाराम चौरिहा पुरवा निवासी मैना चौरिहा की परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोर नकदी और कीमती सामान ले गए।

इसके अगले ही दिन गर्गन पुरवा में दिलीप गर्ग की किराना दुकान और सचिन सिंह की सब्जी की दुकान को निशाना बनाया गया। चोर दोनों दुकानों से सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। करीब 15 दिन पहले राजाराम चौरिहा पुरवा में एक मजदूर के सूने घर में चोरी की घटना हुई थी। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर घर में रखे लाखों रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। ग्रामीणों ने गर्गन पुरवा में अतर्रा-नरैनी रोड पर करीब 15 मिनट तक जाम लगाया। हल्का इंचार्ज ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त कर दिया गया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर भी लोग लगाने की मांग की।

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