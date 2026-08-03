Banda News: भीषण गर्मी में 'लो वोल्टेज' ने बढ़ाई लोगों की परेशानी
Banda News: भीषण गर्मी के बीच जसपुरा की शास्त्री नगर बस्ती में लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। लंबे समय से लो वोल्टेज और पेड़ से लटकी बिजली लाइन के कारण दुर्घटना का खतरा है। मोहल्लेवासियों ने विद्युत विभाग को ज्ञापन भेजकर तत्काल समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।
Banda News: पैलानी। भीषण गर्मी के बीच जसपुरा कस्बे की नई बस्ती (शास्त्री नगर) के लोगों का बिजली संकट गहराता जा रहा है। एक ओर लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं,वहीं दूसरी ओर पेड़ के सहारे झूल रही बिजली लाइन हर पल किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। नाराज मोहल्लेवासियों ने सोमवार को अधिशासी अभियंता (विद्युत) को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि रामजीवन निषाद के घर के पास से करीब 150 मीटर लंबी सिंगल फेज केबल के माध्यम से लगभग 25 उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जा रही है।
बढ़े हुए लोड के कारण क्षेत्र में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। हालत यह है कि भीषण गर्मी में पंखे, कूलर और अन्य घरेलू उपकरण ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। आरोप है कि नया पोल लगाने के बजाय विभाग ने बिजली लाइन को नीम के पेड़ से बांधकर आपूर्ति शुरू कर दी। जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। अनिल,आशीष कुमार,कुलदीप,विजयरानी, संजय,रोशनी,राकेश,राजा भइया,कलावती,सुनीता देवी, धर्मवीर सहित कई स्थानीय लोगों रहे। समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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