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Banda News: घनी आबादी से खींची जा रही एचटी लाइन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: पूर्व मंत्री विशंभर प्रसाद निषाद की अगुवाई में परसौड़ा के मजरा प्रधान का पुरवा के ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर तिंदवारी-पपरेंदा मार्ग के चौड़ीकरण में हाइवोल्टेज लाइन को स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि घरों के ऊपर से लाइन खींचना उचित नहीं है।

घनी आबादी से खींची जा रही एचटी लाइन
घनी आबादी से खींची जा रही एचटी लाइन

Banda News: बांदा। पूर्व मंत्री विशंभर प्रसाद निषाद की अगुवाई में परसौड़ा के मजरा प्रधान का पुरवा के ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की। सपा के पूर्व सांसद विशंभर प्रसाद ने कहा कि तिंदवारी-पपरेंदा मार्ग का चौडीकरण हो रहा है। उसमें अधिकारी घरों के ऊपर से 11 हजार हाइवोल्टेज लाइन खिंचवा रहे हैं। जबकि रोड के दूसरी तरफ खाली खेत पड़े हैं। ठेकेदार उधर से लाइन खींचने को तैयार नहीं है। जनहित में घनी आबादी को देखते हुए रोड के दूसरी तरफ से ही चौड़ीकरण में लाइन शिफ्ट कराया जाए। इस दौरान सपा नेता पुष्पेंद्र सिंह चुनाले, भरत पाल, नेतराम आदि लोग शामिल रहे।

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