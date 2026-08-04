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Banda News: सुबह से छाए काले मेघ, 14 मिलीमीटर हुई बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन मंगलवार को काले मेघों ने राहत दी। सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हुई और तापमान 4 डिग्री गिर गया। किसानों के चेहरे पर खुशी आई, क्योंकि बारिश ने धान की रोपाई के लिए आवश्यक नमी प्रदान की। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में अधिक बारिश की संभावना जताई है।

Banda News: सुबह से छाए काले मेघ, 14 मिलीमीटर हुई बारिश

Banda News: बांदा। भीषण उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को मंगलवार को काले मेघों ने बड़ी राहत दी। सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हुई तो तापमान चार डिग्री नीचे गिर गया। कभी हलकी तो कभी तेज वर्षा से मायूस हो चले किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। धान की रोपाई के बाद तेज धूप निकलने से बेड़ पीली पड़ रही थी। अब बारिश की जरूरत थी और किसान मेघों की ओर निहार रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को 14.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।अधिकतम 32.5 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उन्होंने अगले दो दिन कभी भारी तो कभी हलकी वर्षा होने की संभावना है।

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