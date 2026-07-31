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Banda News: ओवरस्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर इंटरसेप्टर से निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: फोटो 14 इंटर सेप्टर को हरी झंडी दिखाते एएसपी डा. शिवराज। ओवरस्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर इंटरसेप्टर से निगरानी ओवरस्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग

Banda News: ओवरस्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर इंटरसेप्टर से निगरानी

Banda News: बबेरू, संवाददाता। जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में गुरुवार को क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, जिसमें कई कॉलेजों से छात्र-छात्राओं न प्रतिभाग किया। जूनियर में अभय व सीनियर वर्ग में विकास प्रथम स्थान पर रहे। विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य डॉ.श्याम मनोहर राव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में आदर्श इंटर कॉलेज बिसंडा, कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज मिलाथु, जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू, कैलाश पति इंटर कॉलेज बेर्राव,राजकीय हाई स्कूल समगरा,विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बबेरू, के छात्रों ने प्रतिभाग किया। अंडर-17 जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान अभय, द्वितीय स्थान शोभित, तृतीय स्थान मोहम्मद फैज ने हासिल किया। सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान विकास, द्वितीय स्थान अंश, तृतीय स्थान ईशान ने हासिल किया।

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सब जूनियर में वैभव ने प्रथम स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में अमन जातिसा ने प्रथम स्थान हासिल किया। सभी विजेता छात्र-छात्राओं को मेडल पहनकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षक विवेक यादव, धर्मपाल सिंह, विपिन दुबे,वंदना चौधरी, विनय सिंह, विवेक यादव मौजूद रहे।

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