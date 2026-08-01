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Banda News: प्राइवेट बस चालक-परिचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में प्राइवेट बस चालकों और परिचालकों ने रोडवेज बसों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि बिन परमिट रोडवेज बसें संचालित हो रही हैं, जो नियमित मार्गों का उल्लंघन करती हैं। प्रदर्शन में अमर सिंह का नेतृत्व था। उन्होंने प्राइवेट बस चालकों की समस्याओं को उजागर किया।

प्राइवेट बस चालक-परिचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन
प्राइवेट बस चालक-परिचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन

Banda News: बांदा। प्राइवेट चालक व परिचालकों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में विरोध प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन देकर रोडवेज बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया कि बांदा-बबेरू और बिसंडा ओरन रोड पर बिन परमिट रोडवेज बसें संचालित की जा रही हैं। रोडवेज बसों के चालक व परिचालक उनसे अभद्रता करते हैं। अमर सिंह की अगुवाई में प्राइवेट बस चालक व परिचालकों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि जिले में शासन ने दो ही अराष्ट्रीयकृत मार्ग घोषितकिए हैं। इनमें बांदा, बबेरू, कमासिन, राजापुर, बांदा बबेू वाया मर्का, बांदा बबेरू वाया अतर्रा शामिल हैं। इसके अलावा बांदा-बिसंडा ओरन व पहाड़ी मार्ग भी अराष्ट्रीयकृत है।

इन रोडों पर निगम की बसें नहीं संचालित हो सकती हैं। 29 जुलाई को डीएम को ज्ञापन दिया गया था। एआरएम को परमिट वाली बसें ही इन रोडों पर चलाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद यहां कई रोडवेज बसें संचालित हो रही हैं। घंटों रोककर वे सवारियां भरते हैं, जिससे प्राइवेट बसों से जुड़े चालक-परिचालकों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। सीएनजी व टैंपो 12 किलोमीटर से ज्यादा मान्य नहीं हैं, फिर भी ये बबेरू तक जाते हैं। इस मौके पर सूरजपाल, कासिम, धनराज आदि मौजूद रहे।

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