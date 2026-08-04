Banda News: बिना परमिट दौड़ रही रोडवेज बसों को लेकर आरटीओ व आरएम तलब

Banda News: बांदा। प्राइवेट बस चालक-परिचालकों ने तीसरे दिन मंगलवार को भी चक्का जाम रखा। बसें न चलने से बबेरू-राजापुर मार्ग के हजारों यात्री परेशान नजर आए। तीसरे दिन चालक-परिचालकों के साथ मोटर मालिक भी हड़ताल में कूद पड़े। मंडलायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंडलायुक्त ने बुधवार को आरटीओ और परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंध को तलब किया है। हड़ताल के चलते हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के तीसरे दिन मंगलवार को भी प्राइवेट बस परिचालकों ने पूरी तरह चक्का जाम रखा। बबेरू व बिसंडा-अतर्रा रूट पर प्राइवेट बसें बंद होने से खासकर शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा छात्राओं को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।

मौके का फायदा उठाते हुए इस रोड पर करीब आधा सैकड़ा ऑटो और ई-रिक्शा कूद पड़े हैं। सीधे बबेरू तक की सवारियां बैठाकर सवारियां भर रहे हैं, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में है। वहीं धरने पर बैठे चालक-परिचालकों के समर्थन में मंगलवार को मोटर मालिक भी कूद पड़े। यूनियन का प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन देकर समस्याओं के तत्काल निस्तारण की मांग की। आरोप लगाया कि बबेरू-राजापुर व बिसंडा-सिंहपुर मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं, इनमें सिर्फ प्राइवेट बसों को ही चलने का परमिट है। परिवहन निगम ने यहां आधा दर्जन बसें संचालित की हैं। साथ ही तमाम ऑटो व ई-रिक्शा भी बबेरू तक की सवारियां ढो रहे हैं। सवारियां न मिलने पर बस चालक-व परिचालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि तीन अगस्त को डीएम से मुलाकात की थी। डीएम ने कहा कि एआरएम ने बताया है कि बबेरू रोड में रोडवेज बसों का संचालन व आटो-ई-रिक्शा की डग्गामारी बंद करा दी गई है। यदि समस्या नहीं हल होती तो क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। आठ अगस्त से आमरण अनशन करेंगे। इसके बाद भी समस्या नहीं सुलझाई गई तो 15 अगस्त को सामूहिक आत्मदाह करेंगे। मंडलायुक्त ने उन्हें भरोसा दिया। साथ ही बुधवार को आरटीओ और आरएम को तलब किया है। कहा कि अधिकारियों के साथ चालक-परिचालकों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और निस्तारण कराएंगे। इस मौके पर चालक-परिचालकों में सूरजपाल, अरुण कुमार, बरदानीलाल, इरशाद, महेश, मुन्ना यादव आदि शामिल रहे।