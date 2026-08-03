Banda News: हड़ताल से दूसरे दिन भी नहीं चलीं बसें
Banda News: बांदा में प्राइवेट बस चालक-परिचालक यूनियन के बैनर तले बसों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के कारण यात्रियों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बबेरू, राजापुर और अन्य रूटों पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है।
Banda News: बांदा। प्राइवेट बस चालक-परिचालक यूनियन के बैनर तले सोमवार को भी बाबूलाल चौराहा स्थित बस स्टैंड में धरना जारी रहा। बबेरू व बिसंडा रोड में प्राइवेट बसों के चक्का जाम रहे। बसें न चलने से बांदा से बबेरू तक 40 किलोमीटर का लंबा सफर लोगों को आटो या ई-रिक्शा से करना पड़ा। तिपहिया वाहनों की कमाई बढ़ने से उनकी चांदी रही। वहीं हड़ताल कर रहे चालक व परिचालकों ने मांगे पूरी न होने तक बसों के चक्के बंद रखने का ऐलान किया है। प्राइवेट बस चालक और परिचालक दो दिन से हड़ताल कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया था और निस्तारण की मांग की थी।
बस मालिकों की समस्याएं
चालक और परिचालकों का कहना है कि बांदा, बबेरू, कमासिन, राजापुर, बांदा, बबेरू वाया मर्का, बांदा, बबेरू वाया अतर्रा अराष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। इनमें मनमानी ढंग से रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा इन रूटों पर ई-रिक्शा व ऑटो चालक 40 से 50 किलोमीटर तक की सवारियां बैठाकर शहर से निकलते हैं। जबकि उन्हें 12 किलोमीटर तक की ही छूट है। ऐसे में प्राइवेट बसें खाली रहती हैं। सवारियां न मिलने से बस मालिक उनकी मेहनताना नहीं देते हैं। ऐसे में उनके परिवारों में भूखों मरने की नौबत है। जिला प्रशासन उनकी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। चालक अरुण कुमार, अमर सिंह, प्रीतम तिवारी, कपिल तिवारी, शारदा शिवहरे आदि ने कहा कि बसों का चक्का तब तक जाम रहेगा, जब तक उनकी समस्याएं नहीं हल होती हैं। उधर, बसों के पहिए थमने के कारण कालूकुआं तिराहे पर बबेरू रूट में ऑटो व ई-रिक्शा की लंबी कतारें रहीं। शिक्षक-शिक्षिकाएं व अन्य यात्री मजबूरी में इन छोटे वाहनों में बैठकर मुरवल, बबेरू, मरका, बिसंडा, व सिंहपुर आदि तक का सफर किया। रोडवेज बसें निकली तो ठसाठस भर गईं। बबेरू रूट में 45 व सिंहपुर रूट में 26, बांदा-बबेरू-अतर्रा मार्ग में 35 प्राइवेट बसों का संचालन होता है। करीब 50 हजार यात्री हर रोज इन रूटों पर सफर करते हैं।
यात्रियों की समस्याएं
बसों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी
बबेरू। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शिवहरे उर्फ के के महंत द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से एआर एम बांदा को ज्ञापन भेजा। बताया कि प्राइवेट बसों की हड़ताल के कारण यात्रियों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ है जिससे बांदा से राजापुर व बबेरू से अतर्रा की रूट पर सरकारी रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जाने मांग की।क्योंकि अगस्त माह में कई त्यौहार पड़ रही है जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिल सके।
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