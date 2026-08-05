Banda News: मंडलायुक्त ने ली अफसरों की क्लास, खत्म हुई हड़ताल

Banda News: बांदा। प्राइवेट बस चालक व परिचालक एक अगस्त से बसों का चक्का जाम कर हड़ताल कर रहे थे। बुधवार को मंडलायुक्त ने मोटर मालिकों तथा अधिकारियों के साथ सीधे वार्ता की और समस्या का समाधान कराया। इसके बाद चालक-परिचालकों ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय ले लिया। मंडलायुक्त ने आरटीओ और एआरएम से बबेरू व बिसंडा रोड में आटो व ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने और रोडवेज बसों का नियमानुसार संचालन करने के सख्त निर्देश दिए। प्राइवेट बस चालक व परिचालकों का कहना था कि बांदा-बबेरू-राजापुर, बांदा-बबेरू-अतर्रा व बांदा सिंहपुर ओरन रूट अराष्ट्रीयकृत घोषित हैं। इनमें प्राइवेट बसों का ही चलने का परमिट है।

इसके बावजूद परिवहन निगम की कई बसें कई चक्कर लगाती हैं। इसके अलावा आटो व ई-रिक्शा चालक भी बांदा से बबेरू तक की सवारी ढोते हैं। ऐसे में प्राइवेट बस चालकों को काफी नुकसान हो रहा है। सवारियां न मिलने से उनकी मेहनताना में कटौती हो रही है। परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर चालक-परिचालकों ने पहले एआरएम व डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। जब नहीं सुनी गई तो एक अगस्त से प्राइवेट बसों का चक्का जामकर धरने पर बैठ गए। मंगलवार को मंडलायुक्त से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताईं। मंडलायुक्त ने आरटीओ और परिवहन निगम के आरएम को बुधवार को तलब किया। चालक-परिचालक प्रतिनिधि मंडल के साथ अधिकारियों के बीच वार्ता की और समस्याओं का निस्तारण कराया। मंडलायुक्त ने आरटीओ और आरएम को सख्त चेतावनी दी। इसके बाद चालक-परिचालकों ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। वार्ता में प्राइवेट बस मालिक मयंक गुप्ता सहित अन्य मालिक मौजूद रहे।