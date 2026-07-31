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Banda News: लो वोल्टेज व कटौती को लेकर चक्का जाम की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में चिल्ला रोड 132 केवी विद्युत उपकेंद्र से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या के खिलाफ ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो चक्का जाम करेंगे। गांव के लोग बिजली संकट के कारण किसानों, छात्रों और पेयजल आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव की शिकायत कर रहे हैं।

Banda News: लो वोल्टेज व कटौती को लेकर चक्का जाम की चेतावनी

Banda News: बांदा। संवाददाता चिल्ला रोड 132 केवी विद्युत उपकेंद्र से लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर इस फीडर से जुड़े लोगों में नाराजगी व्याप्त है। गुरुवार को ग्रामीणों ने विद्युत वितरण उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर समस्या दूर नहीं हुई तो बिसंडा रोड पर चक्का जाम किया जाएगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि चिल्ला रोड 132 केवी फीडर से लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। दिनभर कई बार बिजली कट जाती है। बिजली आने पर भी वोल्टेज इतना कम रहता है कि पंखे, कूलर और पानी की मोटर जैसे उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते।

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रमेश , दिलीप , सुरेश आदि ग्रामीणों का कहना है कि बिजली संकट के कारण किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है और भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया। ग्रामीणों ने मांग की है कि चिल्ला रोड 132 केवी फीडर की आवश्यक मरम्मत कराकर नियमित और पर्याप्त वोल्टेज के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

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