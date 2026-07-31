Banda News: मंडलीय चिकित्सालय में ढाई घंटा बंद रही बिजली, लैंप के सहारे चली ओपीडी

Banda News: बांदा, संवाददाता। 33 केवी लाइन में पंक्षी टकरा जाने से जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की बिजली गुल हो गई। मंडलीय अस्पताल में अंधेरा छा गया। इलेक्ट्रानिक लैंप के सहारे ओपीडी चलाई गई। सीटी स्कैन मशीन बंद होने से मरीजो को खासी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल को कटौती मुक्ती रखा गया है। इसके लिए पावर कार्पोरेशन ने 33 केवी की अलग से लाइन डाली है। गुरूवार की सुबह कबीर 11 बजे जिला अस्पताल कैंपस की 33 केवी लाइन में पंक्षी टकरा गया। जिससे तेज धमाके के साथ पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई।

आनन फानन जनरेटर चला कर वार्डो को रोशन किया गया। डायलिसिस सेटर में भी जनरेटर चलाया गया। बिजली में आए फाल्ट से सीटी स्कैन मशीन बंद हो गई। इसके अलावा मंडलीय चिकित्सालय में अंधेरा छा गया। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश गुप्ता ने इलेक्ट्रानिक लैप के सहारे ओपीडी चलाई। वहीं, डॉक्टर ईएनटी सर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार और दंत रोग विभाग में अंधेरा छाया रहा। डॉक्टर मुकेश टार्च की रोशनी से मरीजो को देखते रहे। वहीं, सीटी स्कैन मशीन बंद होने से दूर दराज से आए मरीजो को खासी दिक्कतो का सामना करना पड़ा। मामले की जानकारी बिजली कर्मचारियों को दी गई। मौके पर पहुचे कर्मचारियों ने पहले दोनो अस्पतालो के ट्रासफार्मर को चेक किया। इसके बाद फाल्ट खोजने की कवायद शुरू की गई। करीब ढाई घंटे बाद फाल्ट को दुरूस्त किया गया। तब बिजली आपूर्ति चालू हो सकी। बिजली बिभाग के जेई साकेत का कहना है कि 33केवी लाइन में पंक्षी टकरा जाने से फाल्ट हो गया था। जिसे दुरूस्त कर आपूर्ति चालू कर दी गई है।