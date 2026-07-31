Banda News: दस लोगों को लौटाए खोए हुए मोबाइल
Banda News: बांदा में कोतवाली नगर पुलिस ने 10 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को लौटाए। विभिन्न थाना क्षेत्रों से लोगों ने सूचना दी थी कि उनके फोन वहां गिर गए हैं। पुलिस की तकनीकी सहायता से सभी फोन सफलतापूर्वक लौटाए गए।
Banda News: बांदा। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों के खोये हुए मोबाइल को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया । थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा थाना कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था कि उनके मोबाइल फोन थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कहीं गिर गए हैं । काफी खोजबीन के बावजूद मोबाइल फोन न मिलने पर थाना कोतवाली नगर पुलिस ने तत्परता एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से सभी मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए हैं । कृष्ण कुमार, आलोक गुप्ता, नीरज, लल्लू, कृष्णकांत, राजेंद्र, राजेश पांडेय, राहुल गुप्ता ,सतीश, गोविंदा को फोन लौटाए गए हैं।
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