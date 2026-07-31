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Banda News: मवई बाईपास पर जुआ फड़ पर पुलिस का छापा, 8 जुआरी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: फोटो 02 देहात कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए जुआरी। मवई बाईपास पर जुआ फड़ पर पुलिस का छापा, 8 जुआरी गिरफ्तार मवई बाईपास पर जुआ फड़ पर पुलिस का

Banda News: मवई बाईपास पर जुआ फड़ पर पुलिस का छापा, 8 जुआरी गिरफ्तार

Banda News: बांदा। संवाददाता कोतवाली देहात पुलिस ने मवई बाईपास रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र के पास संचालित जुआ फड़ पर छापेमारी कर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से ताश के पत्ते, जुए की फड़, जामा तलाशी से कुल 2 लाख 6 हजार 610 रुपये नकद, नौ मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और तीन कारें बरामद की हैं। देहात कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार चौबे ने बताया कि बुधवार देर शाम मुखबिर से सूचना मिली कि मवई बाईपास रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र के पास कुछ लोग हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं।

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पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रिन्सू पुत्र सुरेश निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात, विवेक पुत्र यशवीर निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात, रंजीत पुत्र राजकिशोर निवासी राजपूत नगर, थाना कोतवाली नगर, राजेश पुत्र चन्द्रभूषण निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात, शिवप्रकाश पुत्र अरिमर्दन निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात, अनूप पुत्र हरदयाल निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात, अर्जुन पुत्र भगवान निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात तथा शिवम पुत्र विक्रम निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात, जनपद बांदा शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 में कोतवाली देहात थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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