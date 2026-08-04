Banda News: 16 उपनिरीक्षक व निरीक्षकों को नई तैनाती, 43 सिपाहियों का कार्यक्षेत्र बदला
Banda News: बांदा में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 16 निरीक्षकों और 43 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। निरीक्षकों की नई तैनाती में रामबचन सिंह को अपराध शाखा और शिवशंकर यादव को थाना गिरवां भेजा गया है। उपनिरीक्षकों को भी विभिन्न थानों में नया कार्य क्षेत्र दिया गया है।
Banda News: बांदा। कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 16 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। वहीं जिले के 43 सिपाहियों का भी कार्यक्षेत्र बदला गया है। जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक रामबचन सिंह को पुलिस लाइंस से अपराध शाखा भेजा गया है। निरीक्षक मेहर आलम को पुलिस लाइंस से अतिरिक्त निरीक्षक थाना अतर्रा तथा निरीक्षक प्रताप सिंह को पुलिस लाइंस से अतिरिक्त निरीक्षक थाना बबेरू तैनात किया गया है। वहीं निरीक्षक शिवशंकर यादव को अतिरिक्त निरीक्षक थाना बबेरू से अतिरिक्त निरीक्षक थाना गिरवां भेजा गया है। इसी प्रकार उपनिरीक्षक एस. एश खाँ को पुलिस लाइंस से थाना नरैनी, बालमुकुंद दूबे को थाना बबेरू, गजबये आलम को थाना कोतवाली देहात, मुन्ना बाबू सैनी को समन सेल, मुकेश कुमार सिंह को थाना गिरवां, अवधेश कुमार को थाना जसपुरा, अखिलेश प्रसाद शुक्ल को चुनाव सेल, सुरेन्द्र सिंह को थाना पैलानी, अनिल कुमार गुप्ता एवं गुलाब चंद्र यादव को थाना बिसंडा तथा सुरेन्द्र नाथ सिंह को थाना कोतवाली देहात भेजा गया है।
इसके अलावा उपनिरीक्षक विकास नेहरा को चौकी प्रभारी सढ़ा, थाना कालिंजर से स्थानांतरित कर साइबर क्राइम थाना में तैनाती दी गई है।
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