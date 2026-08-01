Banda News: अलग-अलग मामलों में दो दोषियों पर 12 हजार जुर्माना
Banda News: बांदा में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने दो आरोपियों पर अदालत से 12 हजार रुपये का जुर्माना कराया। शिवशरण और हितेश नामक दोनों व्यक्तियों पर आबकारी अधिनियम के तहत ही मामला दर्ज हुआ था। शिवशरण पर 7 हजार और हितेश पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Banda News: बांदा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने दो दोषियों पर 12 हजार रुपये जुर्माना किया है। दोनों के खिलाफ तिंदवारी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तिंदवारी थाने के गोखरही निवासी शिवशरण पुत्र रामखिलावन के पास से मादक पदार्थ पकड़े जाने पर उसके खिलाफ तिंदवारी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं तिंदवारी थाने के ही अमलीकौर निवासी हितेश पुत्र शिवलायक के पास से पुलिस ने गांजा बरामद किया था। हिदेश के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने दोनों के खिलाफ सुनवाई की और जुर्माना किया।
शिवशरण सात हजार रुपये और हितेश पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया है।
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