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Banda News: भतीजे ने डंडे से पीटकर किया लहूलुहान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा। देहात कोतवाली के जौरही गांव निवासी बबलू पुत्र बचुवा ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि मकान के अंदर वह देव स्थान बनाए है और पूजा करता

Banda News: भतीजे ने डंडे से पीटकर किया लहूलुहान

Banda News: बांदा। देहात कोतवाली के जौरही गांव निवासी बबलू पुत्र बचुवा ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि मकान के अंदर वह देव स्थान बनाए है और पूजा करता है। भतीजा छोटू पुत्र छत्रपाल ने स्थान को वहां से जबरन हटवा दिया। इसके बाद उसने गांव में तालाब किनारे देव स्थान बनाकर पूजा करने लगा। मंगलवार को सुबह वह नीम के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी छोटू ने उसके सिर व पैर में डंडे बरसाए। उसे गंभीर चोंटे आईं। भतीजा छोटू उसे कभी भी जान से मार सकता है।

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