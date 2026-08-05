Banda News: बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग की मौत

Banda News: बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग की मौत
Banda News: बांदा के चहितारा गांव में, 60 वर्षीय गंगा प्रसाद की बीमारी से मौत हो गई। वे अविवाहित थे और उनके कोई परिजन मौके पर नहीं आए। पड़ोसी राजेश ने पुलिस को सूचना दी, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Banda News: बांदा। देहात कोतवाली क्षेत्र के चहितारा गांव निवासी राजेश ने बताया कि उसका 60वर्षीय पड़ोसी गंगा प्रसाद पुत्र महादेव कई दिनो से बीमार था। वह दो भाईयो में बड़ा था। उसकी शादी नही हुई थी। वह कई दिनो से बीमार था। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मंगलवार की शाम उसकी मौत हो गई। राजेश ने परिजनो को सूचना दी। लेकिन परिजन नही आए। किसी विवाद से बचने के लिए उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा केबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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