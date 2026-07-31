Banda News: गली में सीसीटीवी लगवाने पर दबंगों ने पीटा, केस
Banda News: अतर्रा के सुभाष नगर में एक व्यक्ति को अपने घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर पड़ोसियों ने पीटा। द्वारिका प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद दो नामजद आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए गंभीर चोटें पहुंचाईं।
Banda News: अतर्रा। संवाददाता कस्बा अंतर्गत सुभाष नगर इलाके में घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर पड़ोसियों द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुभाष नगर निवासी द्वारिका प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व. रामफल गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई की शाम करीब 6 बजे वह अपने किरायेदार संजय गुप्ता के साथ मिलकर घर की सुरक्षा के लिए बगल की सुनसान गली में सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे थे, इसी बीच आदर्श गुप्ता उर्फ राघव पुत्र कमलेश और कमलेश गुप्ता अचानक वहां आ धमके और कैमरे का विरोध करते हुए गाली-गलौज करने लगे।आरोप
है कि विरोध जताते हुए आरोपियों ने अचानक लात-घूसों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान हमलावरों ने अपने हाथ में पहने भारी धातु के कड़े से द्वारिका प्रसाद के पेट, पीठ और सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर जब लोग इकट्ठा होने लगे, तो आरोपी पीड़ित को सरेआम जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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