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Banda News: दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करने पर हुई थी हिस्ट्रीशीटर की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करने के कारण हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। आरोपी ने शराब पिलाकर सिर पर डंडे से वारकर उसे मार डाला। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मेंद्र पर पहले से हत्या का मामला था और वह हिस्ट्रीशीटर था।

Banda News: दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करने पर हुई थी हिस्ट्रीशीटर की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

Banda News: बांदा। दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करना साथी को नागवार गुजरा, जिसके चलके शराब पिलाकर हिस्ट्रीशीटर की नशे में सिर पर डंडे से वारकर उसकी हत्या कर दी। जिससे हिस्ट्रीशीटर की दाहिनी आंख पूरी तरह बाहर निकल आई थी। भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। मटौंध थाना व एसओजी ने आलाकत्ल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के मुलायम ने बताया 40 वर्षीय बड़ा भाई धर्मेद्र सिंह पुत्र राजकुमार सोमवार दोपहर बुलेट से भतीजी को लेने कबरई जा रहा था। तभी दुरेड़ी मोड़ पर दोस्त सागर पुत्र रणवीर निवासी दुरेंडी मिल गया। सागर धर्मेद्र को अपने गांव ले गया। यहां सागर ने गांव के दोस्त संजू पुत्र बसंता को बुलाकर निर्माणाधीन मकान में तीन लोगों ने शराब पार्टी की। नशा होने पर पर सागर ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की चर्चा छेड़ दी तो उससे गाली गलौज करने लगा। धर्मेद्र ने गाली गलौज का विरोध किया। इस पर विवाद हो गया और दोनों ने उसकी पत्थरों से कुचल कर हत्या कर दी। भाई का कहना है कि उसकी आंख भी फोड़ दी गई। चेहरे के कई हिस्सों में चोट थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फांरेसिंक टीम ने मुआयना किया। पुलिस ने मौके से शराब, पानी की बोतल नमकीन के पैकेट बमरामद किए। भाई मुलायम ने बताया धर्मेद्र डंप बालू में काम करता था। उसके सहयोगियों ने उसकी हत्या करवाई है। बताया कि वर्ष 2007 में धर्मेद्र ने द्वारिका सिंह की हत्या की थी। इस पर पुलिस ने उसे हिस्ट्रीशीटर घोषित कर दिया। उसके ऊपर गैगेस्टर का केस भी लगा दिया था। भाई का कहना है कि वह हत्या मामले में बरी हो चुका था।पिता मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। मुलायम की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया है.

पत्नी से हुई थी वीडियो कॉल पर बात

बांदा। छोटे भाई मुलायम ने बताया धर्मेद्र के दो पत्नी हैं। पहली पत्नी रोशनी है जो पांच साल से अलग बाबूलाल चौराहे में रहती है। दूसरी पत्नी रिंकी को रख लिया था। वह कालूकुआं में रहती है। रिंकी से वीडियो कॉलिग पर बात हुई थी। धर्मेद्र ने रिकी को बताया कि उसे बंधक बना लिया गया है। उसे लोग मार डालेंगे इतना करने के बाद उसने फोन काट दिया। कुछ देर बाद यह घटना हो गई.

मौरंग कारोबारियों ने कराई हत्या

बांदा। धर्मेद्र के भाई मुलायम ने बताया कि उसका भाई मोरम डंप में काम करता था। उसकी दुरेड़ी गांव निवासी सागर से दोनो की दोस्ती थी। घटना वाले दिन धमेंद्र अपनी भतीजी को लेने कबरई जा रहा था। तभी यह घटना हो गई। भाई मुलायम ने बताया कि मौरंग कारोबारियों ने रुपये देकर धर्मेद्र की हत्या करवा दी है.

- हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले में मटौंध थाना व एसओजी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि मृतक सागर की गर्लफ्रेंड से बात करने लगा था। यही बात उसे नागवार गुजरी जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया था। मामले की जांच की जा रही है.

पलाश बंसल, एसपी बांदा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धर्मेंद्र सिंह की हत्या का कारण क्या था?
धर्मेंद्र सिंह की हत्या का कारण दोस्त सागर द्वारा उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना था।
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