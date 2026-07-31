Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: बाइक से गिर कर दो लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: बबेरू में बाइक से गिरने से दो लोग घायल हो गए हैं। 55 वर्षीय शिवबरण और 58 वर्षीय दयाराम, दवा लेने बिसंडा जा रहे थे, तभी मिलाथू के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। दोनों को पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया।

Banda News: बाइक से गिर कर दो लोग घायल

Banda News: बबेरू। बाइक से गिर कर दो लोग घायल हो गए। दोनो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली क्षेत्र के बगेहटा गांव निवासी 55वर्षीय शिवबरण पुत्र मैकू, अपने पडोसी 58वर्षीय दयाराम पुत्र दाऊ, के साथ बाइक में बैठकर दवा लेने बिसंडा जा रहे थे। तभी मिलाथू के पास बाइक आनियंत्रित होकर गिर पड़ी जिससे दोनो लोग घायल हो गए। दोनेा को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरो ने दोनो को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Baberu Accident Hospital अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।