Banda News: बाइक से गिर कर दो लोग घायल
Banda News: बबेरू में बाइक से गिरने से दो लोग घायल हो गए हैं। 55 वर्षीय शिवबरण और 58 वर्षीय दयाराम, दवा लेने बिसंडा जा रहे थे, तभी मिलाथू के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। दोनों को पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Banda News: बबेरू। बाइक से गिर कर दो लोग घायल हो गए। दोनो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली क्षेत्र के बगेहटा गांव निवासी 55वर्षीय शिवबरण पुत्र मैकू, अपने पडोसी 58वर्षीय दयाराम पुत्र दाऊ, के साथ बाइक में बैठकर दवा लेने बिसंडा जा रहे थे। तभी मिलाथू के पास बाइक आनियंत्रित होकर गिर पड़ी जिससे दोनो लोग घायल हो गए। दोनेा को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरो ने दोनो को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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