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Banda News: दो बैंक खातों से यूपीआई बनाकर उड़ाए 4 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर उसके बैंक खातों से ₹4 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात जालसाज ने फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर पीड़ित के खाते से पैसे चुराए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Banda News: दो बैंक खातों से यूपीआई बनाकर उड़ाए 4 लाख

Banda News: बांदा। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर उसके दो अलग-अलग बैंक खातों से ₹4 लाख पार करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। अज्ञात जालसाज ने पीड़ित के पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के खातों का फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर इस ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली नगर के कंचन पुरवा (कसेरा) निवासी रामेश्वर प्रसाद साहू पुत्र बिन्दावन साहू के मोबाइल फोन का किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुरुपयोग किया। जालसाज ने चालाकी से पीड़ित के पीएनबी और एसबीआई बैंक खातों को जोड़कर एक यूपीआई आईडी तैयार कर ली।

इसके बाद 14 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 के बीच धोखाधड़ी करते हुए अलग-अलग किस्तों में कुल ₹4,00,028 (चार लाख अट्ठाइस रुपये) भिन्न-भिन्न खातों में ट्रांसफर कर लिए। खाते से बड़ी रकम गायब होने की जानकारी होने पर पीड़ित के होश उड़ गए। रामेश्वर प्रसाद साहू ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की। कोतवाली नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच वरिष्ठ निरीक्षक रामजीत गौड़ को सौंपी गई है। पुलिस की साइबर सेल टीम मोबाइल नंबर और जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उनकी डिटेल खंगालकर अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है।

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