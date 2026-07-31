Banda News: स्कूली बच्चों के मिड डे मील में कटौती से शिक्षकों तथा अभिभावकों में रोष
Banda News: स्कूली बच्चों के मिड डे मील में कटौती से शिक्षकों तथा अभिभावकों में रोष स्कूली बच्चों के मिड डे मील में कटौती से शिक्षकों तथा अभिभावकों में रोष स्कूली
Banda News: पैलानी। पैलानी तहसील के खप्टिहाकलां गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को भेजे जाने वाला मिड-डे मील में लगातार की जा रही कटौती की वजह से विद्यालय में बनने वाला मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता विहीन होने की वजह से मिड-डे मील की व्यवस्था में लगे शिक्षक परेशान हैं। प्रबंध समिति के अध्यक्ष चतुर सिंह सहित मिड डे मील की व्यवस्था देख रहे शिक्षक हनुमान सिंह, रेणुका तिवारी, शालिनी गुप्ता ने बताया की ग्राम प्रधान द्वारा एक हफ्ते के लिए भेजी जा रही मिड डे मील सामग्री जिसमें 22 किलो आलू दो किलो बैंगन डेढ़ किलो टमाटर डेढ़ किलो प्याज 500 ग्राम कुंदरू तथा नाम मात्र के भेजे जा रहे।
विद्यालय में पंजीकृत 100 छात्र छात्राओं के लिए ना काफी है वर्तमान समय पर इस परिषदीय विद्यालय पर पंजीकृत 100 बच्चों के लिए भोजन सामग्री में की जा रही कटौती निंदनीय है। वहीं, विद्यालय में कार्यरत रसोइयों द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री न उपलब्ध हो पाने की वजह से उसी के अनुरूप भोजन बनाए जाने की मजबूरी है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष चतुर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूली बच्चों के मिड डे मील में की जा रही कटौती सर्वथा अनुचित है वही इस संदर्भ में बीईओ आभा अग्रवाल से बातचीत किए जाने पर उन्होंने बताया की लिखित शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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