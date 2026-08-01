Banda News: साहब...नसबंदी के बाद हुई गर्भवती, हर्जाना के साथ एफआईआर की मांग

Banda News: बांदा, संवाददाता। साहब...हमने पांच वर्ष पहले जिला अस्पताल में नसबंदी कराई थी। डाक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती हो गई और न चाहते हुए भी शहर के एक निजी अस्पताल में प्रसव कराया। अब सीएमओ साहब न तो इसका मुआवजा दे रहे हैं और न ही लापवाह डाक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। पांच साल से चक्कर लगा रहे हैं। देहात कोतवाली के कुलकुम्हारी गांव से आई ज्ञानबाबू की पत्नी रानी ने समाधान दिवस में डीएम अमित आसेरी को प्रार्थनापत्र देकर यह गुहार लगाई। डीएम ने तत्काल सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। सदर तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अमित आसेरी व एसपी पलाश बंसल ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं।

मटौंध थाने के बोधी पुरवा (त्रिवेणी) गांव निवासी जानून पुत्र छिद्दू ने डीएम से वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत की। कहा कि 30 जुलाई को उसके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से करीब पांच हजार रुपये काट लिए गए। इस अनाधिकृत लेनदेन और बैंक खाते की पूरी जानारी बैंक से दी गई। लेजर इंक्वायरी भी दर्ज है। मेरे साथ वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराई जाए। डीएम ने तत्काल अधिकारियों को जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर आईं 77 शिकायतों में डीएम व एसपी ने मौके पर आठ का निस्तारण कराया। डीएम ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। एसपी ने पुलिस से संबंधित सभी मामलों में निष्पक्ष जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई करें। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएमओ डा. विजेंद्र सिंह ने बताया कि जो नसबंदी के फेलियर केस आते हैं उसका निदान किया जाता है। जिसमें मुआवजा मिलता है। उसका पालन कराया जाएगा। पैलानी तहसील में एडीएम कुमार धर्मेंद्र की अध्यक्षता में 44 मामले आए और दस का निस्तारण हुआ। एसडीएम भूपेंद्र सिंह व तहसीलदार राधेश्याम सिंह, नायब तहसीलदार कृतिका अवस्थी व वेद प्रकाश आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बबेरू में सीडीओ अजय कुमार पांडेय व एएसपी शिवराज की अध्यक्षता 136 मामले आए। मौके पर छह मामलों का निस्तारण हुआ। एसडीएम अवनीश त्यागी व सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी, नायब तहसील मनोहर सिंह, कोतवाली प्रभारी संजय द्विवेदी, विद्युत एसडीओ एजाज रसूल, वीडीओ ओम प्रकाश व चिकित्साधीक्षक ऋषिकेश आदि रहे।