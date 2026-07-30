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Banda News: सावन पहले के दिन शिवालयों में गूंजा हर-हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: फोटो 18- खेतों में झूलते तार दिखाता किसान। खेतों के ऊपर लटक रहे मौत के तार, अफसर मौन खेतों के ऊपर लटक रहे मौत के तार, अफसर मौन खेतों के ऊपर लटक रह

सावन पहले के दिन शिवालयों में गूंजा हर-हर महादेव
सावन पहले के दिन शिवालयों में गूंजा हर-हर महादेव

Banda News: बांदा, संवाददाता। सावन माह के पहले दिन गुरुवार को केन के तट पर स्थित पौराणिक बामदेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवमंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर शिव लिंग का जलाभिषेक और पूजन किया। गंगाजल, धूप, दीप, अक्षत,बेलपत्र, मिष्ठान, चंदन आदि चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। भोले के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिए पूरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावण मास के पहले दिन गुरुवार को सुबह से कालिंजर स्थित भगवान नीलकंठ मंदिर और शहर के बामदेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।

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भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों की लाइन लग गई। सावन माह में शिव भक्तों की आस्था दोगुनी हो जाती है। इस बार श्रावण मास की शुरुआत गुरुवार को हुई है। बोल बम के जयकारों के साथ शिव मंदिरों में भक्तों का रेला उमड़ा। शहर के सिविल लाइन स्थित संकट मोचन मंदिर, खप्टिहाकलां के महाकालेश्वर, कमासिन के जमरेहीनात आदि मंदिरों में दिन भर भक्तों की भीड़ रही। भीड़ संभालने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बामदेश्वर मंदिर में भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष भक्त लोटे में जल व दुग्ध लेकर जलाभिषेक को लालायित दिखे। भक्तों ने रुद्राभिषेक कर परिवार के खुशहाली की कामना की।

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