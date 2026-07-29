Banda News: घर में की पत्थरबाजी, विरोध पर धमकाया
Banda News: बांदा के इंगुवा गांव में एक महिला ने पत्थरबाजी का विरोध किया, तो आरोपी व्यक्ति ने उसे गाली देते हुए धमकाया। पीड़िता उमा सिंह ने थाने में तहरीर देकर मामले की शिकायत की है। आरोपी अनुज सिंह पर पहले भी पत्थरबाजी के आरोप हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है।
Banda News: बांदा। मरका थाने के इंगुवा गांव में दबंग ने घर में पत्थरबाजी की। महिला ने विरोध किया तो गाली-गलौज करते हुए धमकाया। पीड़िता उमा सिंह पत्नी राहुल सिंह ने थाने में तहरीर दी। बताया कि 25 जुलाई को रात 12 बजे घर में बाहर से पत्थर आ रहे थे। उसने खिड़की से झांककर देखा तो गांव का अनुज सिंह पत्थर फेंक रहा था। विरोध करते हुए बच्चे के चोटिल होने की बात कही तो उसने गाली देते हुए धमकी दी। इसके पहले भी कई बार पत्थरबाजी कर चुका है। पुलिस ने अनुज सिंह पुत्र ललक सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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