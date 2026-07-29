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Banda News: युवक को पीटकर किया मरणासन्न, नहीं लिखी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के निवाइच गांव के दुर्गेश कुमार ने एसपी को शिकायत दी कि दो दबंगों ने रास्ते में हमला किया। गांव लौटने पर भी रंजिश में छह लोगों ने उस पर हमला किया। दुर्गेश का आरोप है कि दबंगों ने छह साल पहले उसके पिता की हत्या की थी और अब सुलह के लिए दबाव बना रहे हैं।

Banda News: युवक को पीटकर किया मरणासन्न, नहीं लिखी रिपोर्ट

Banda News: बांदा। पैलानी थाने के निवाइच गांव निवासी दुर्गेश कुमार ने एसपी को प्रार्थनापत्र दिया। बताया कि मंगलवार को दोपहर वह पैलानी से गांव आ रहा था। रास्ते में गांव के दो दबंगों ने घेरकर मारने का प्रयास किया। बचकर वह गांव आया तो वहां भी रंजिश में गांव के छह लोगों ने नुकेले हथियार से हमला कर दिया। उसे मरणासन्न हालत में धमकाते हुए भाग गए। आरोप लगाया कि छह वर्ष पूर्व इन दबंगों ने पिता की हत्या की थी। इसका मुकदमा विचाराधीन है। इसी में सुलह के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके पहले भी मारपीट कर चुके हैं। पुलिस दबंगों के प्रभाव में है और रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है।

एसपी ने जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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