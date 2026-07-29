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Banda News: शिक्षिका पूजा का टीजीटी में चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के गायत्री नगर मोहल्ला निवासी ओमप्रकाश दीक्षित की बेटी पूजा का चयन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (टीजीटी) में हुआ है। पूजा एमए, बीए और नेट क्वालीफाइड हैं और वर्तमान में बिहार के बांका जिले में जूनियर टीचर के रूप में कार्यरत हैं।

Banda News: शिक्षिका पूजा का टीजीटी में चयन

Banda News: बांदा। शहर के गायत्री नगर मोहल्ला निवासी ओमप्रकाश दीक्षित की बेटी पूजा का चयन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज (टीजीटी) में हुआ है। उसकी इस मेधा व सफलता पर परिजनों में बेहद खुशी है। पिता ओमप्रकाश ने बताया कि पूजा एमए, बीए व नेट क्वालीफाइड है। मौजूदा समय में वह बिहार के बांका जिले में जूनियर टीचर हैं।

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