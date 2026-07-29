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Banda News: करंट की चपेट में आकर लाइन मैन की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: अतर्रा में खराबी सुधारते समय 35 वर्षीय लाइन मैन सरदार खान करंट की चपेट में आकर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह दो साल से इस काम में लगे थे और उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Banda News: करंट की चपेट में आकर लाइन मैन की मौत

Banda News: अतर्रा । करंट की चपेट में आकर लाइन मैन की मौत हो गई। बदौसा कस्बे के ग्राम बगैचा पुरवा निवासी विद्युत विभाग के आउट स्रोर्सिंग 35 वर्षीय लाइन मैन सरदार खान बुधवार रात करीब नौ बजे अतर्रा कस्बे के डिग्री कालेज के पास फाल्ट ठीक कर रहा था। इस दौरान जब वह खंभे में चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था तब वह करंट लगने से नीचे गिर गया। उसे सीएचसी अतर्रा ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वह दो साल से लाइन मैन का काम कर रहा था। उसके दो बेटे व एक बेटी है। किसी के जनरेटर के बैक करंट से घटना होने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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