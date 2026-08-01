Banda News: दबंग ने बाउड्री के पत्थर उखाड़ फेंका, दी धमकी

Banda News: बांदा। खेत की जमीन पर बाउंड्री पर लगवाए गए पत्थर पड़ोसी दबंग ने उखाड़ कर फेंक दिया। दबंग लगातार पीड़ित पर जमीन बेचने का दवाब बना रहा है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत किया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई न करके मामला राजस्व का बता कर टकरा दिया। पीड़ित न्याय के लिए दरदर भटक रहा है। शहर के छोटी बाजार मोहल्ला निवासी नम्रता गुप्ता पत्नी शोभित गुप्ता ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने क्योटरा पहाड़ निवासी नंदू की भुरेड़ी में पड़ी भूमिधरी 13 बिस्वा जमीन सितम्बर 2025 में खेत की जमीन खरीदी थी। नम्रता ने अपनी पूरी जमीन पर सीमेंट के पिलर लगाकर बाउड्री करवा दिया था।

पड़ोसी दबंग खेत मालिक उस पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा है। उसने मना कर दिया। इसी से नाराज दबंगो ने उसकी बाउड्री के पत्थर उखाड़ कर फेक दिया। इतना ही नही दबंग ने उसी के खेत के बगल में पड़ी होमगार्ड की जमीन पर कब्जा कर लिया है। नम्रता का आरोप है कि दबंग उसकी भी जमीन हथियाना चाहता है। नम्रता का कहना है कि आरोपी दबंग के पास केवल रजिस्ट्री के अलावा दूसरे दस्ता बेज नही है आज तक दबंग की जमीन का दाखिल खारिज भी नही हुआ है। दबंग जबर लोगो की जमीन पर कब्जा कर रहा है। पीड़िता कई बार पुलिस के पास गई। लेकिन पुलिस ने दबंग के खिलाफ कार्रवाई न करके मामला राजस्व का बता कर टरका दिया है।