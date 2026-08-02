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Banda News: दीवार गिरने से मजदूर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में एक मजदूर की कच्ची दीवार गिरने से मौत हो गई। 32 वर्षीय विकास अपने पड़ोसी के घर काम कर रहा था, जब दीवार ढह गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रविवार को उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी इसके कारण बहुत दुखी है।

Banda News: दीवार गिरने से मजदूर की मौत

Banda News: बांदा। कच्ची दीवार गिरने से मजदूर की मलबे में दब कर मौत हो गई। छतरपुर जिला के मनवारा गांव निवासी भगवानदीन ने बताया कि उसका 32 वर्षीय भतीजा विकास पुत्र चंद्रपाल शनिवार की सुबह पड़ोसी के यहां मजदूरी करने गया था। तभी दोपहर को कच्ची दीवार भरभरा कर ढह गई। जिससे वह मलवे में दब गया। उसे बाहर निकालकर तत्काल रानी दुर्गावती मेंडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। जहां रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के चाचा भगवानदीन ने बताया कि मृतक की शादी पांच माह पहले हुई थी।

अचानक हुई इस घटना से पत्नी ममता का रो रोकर बुरा हाल हो गया।

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