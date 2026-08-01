Banda News: छह बच्चों के साथ पत्नी की तलाश में भटक रहा मजदूर
Banda News: पैलानी में एक मजदूर, शिवमंगल निषाद, अपनी पत्नी रामदुलारी की तलाश कर रहा है, जो चार माह से लापता है। उसने आरोप लगाया है कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही और खुद से वैन की व्यवस्था करने को कह रही है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपने छह बच्चों का भरण-पोषण करने में भी मुश्किल झेल रहा है।
Banda News: पैलानी। चार माह से लापता पत्नी की तलाश में मजदूर छह बच्चो के साथ अधिकारियो के चक्कर काट रहा है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। उल्टे पुलिस जांच के लिए उससे ही वाहन की व्यवस्था करने को कह रही है,जबकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है। थाना क्षेत्र के पिपरोदर निवासी शिवमंगल निषाद ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2011 में रामदुलारी के साथ हुई थी। उसके छह बच्चे हैं। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित का कहना है कि पत्नी के लापता होने के बाद से पूरा परिवार बिखर गया है।
पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी 16 मार्च 2026 को अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ मायके गई थी। वह मायके नही पहुंची रास्ते से हीं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसने इस मामले में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की,लेकिन अब तक पत्नी का कोई सुराग नहीं लग सका है। शिवमंगल का कहना है कि उसने तहसील समाधान दिवस में भी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। वहां, मौजूद अपर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए प्रार्थना पत्र थाना पैलानी को भेज दिया। आरोप है कि थाना स्तर से उसे जांच के लिए वाहन की व्यवस्था स्वयं करने के लिए कहा गया। पीड़ित का कहना है कि वहं दिहाड़ी मजदूर है।छह बच्चों का पालन-पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए गाड़ी का इंतजाम कहां से कर पाएगा।
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