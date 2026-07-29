Banda News: कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों के लिए आवारा पशु बनेंगे खतरा

Banda News: बांदा में सावन माह की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। भव्य कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भगवान बामदेश्वर मंदिर से होगा। सैकड़ों कांवड़िये चित्रकूट और काशी विश्वनाथ के लिए जल चढ़ाने के लिए निकलेंगे। प्रशासन ने व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है।

कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों के लिए आवारा पशु बनेंगे खतरा

Banda News: बांदा। भगवान शिव का पावन पर्व सावन माह की शुरुआत गुरुवार से शुरू हो रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जनपद में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। बोल बम कांवड़िया समिति की ओर से शहर के भगवान बामदेश्वर मंदिर से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए चित्रकूट तक पैदल यात्रा करते हैं। सैकड़ों कांवड़ियों का जत्था यहां से चित्रकूट व काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होता। शासन ने कांवड़ यात्रा पर भक्तों के लिए बिजली, पानी,सड़क सहित अन्य व्यवस्थाएं कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद जिले में अभी तक नगर पालिका व जिला प्रशासन की तरफ से कोई कवायद नहीं शुरू हो सकी। रास्ते में छुट्टा जानवरों के अलावा पटरियों पर दलदल शिव भक्तों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसके अलावा झांसी-मिर्जापर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण व अन्य समस्याएं भी हैं, जो कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। आपके अपने हिन्दुस्तान ने बुधवार को कांवड़ मार्गों की पड़ताल की तो हकीकत सामने आई।

कांवड़ियों की राय -कांवड़ मार्गों में साफ-सफाई को लेकर साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अन्ना गोवंश व आवारा कुत्तों का भी भय रहता है। शहर में मार्ग में ज्यादातर हिस्से में अतिक्रमण व सड़कों के किनारे स्थायी रूप से खड़े होने वाले वाहन भी परेशानी का सबब बनते हैं।

-प्रेम मौर्य, अध्यक्ष, बोम बम कांवड़ समिति

-जिले से बड़ी संख्या में युवा कांवड़िया भगवान भोले नाथ को जल अर्पित करने के लिए निकलता है। शासन की तरफ से इनकी सुविधाओं के लिए अधिकारियों के पेंच तो कसे जा रहे हैं, पर सड़कों की सफाई व अन्य व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, जिससे शिव भक्तों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।

-नन्द किशोर धुरिया, कांवड़िया

-गौरा बाबा से हम लोग कावड़ उठाते हैं। यहां साफ-सफाई का हमेशा अभाव बना रहता है। इस वर्ष नगर पालिका अतर्रा चेयरमैन संगीता निराला साफ सफाई पर काफी ध्यान दे रही हैं। फिलहाल अभी आने-जाने का मार्ग पूरी तरह से खराब है।

-सत्येंद्र मिश्रा, कांवड़िया, अतर्रा

-प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पवित्र स्थान गौरा बाबा से कावड़ उठाई है। क्षेत्र के कई गांवो के आराध्य गौरा बाबा में जानवरों और कुत्तों की भरमार रहती है। नगर ही नही दूरदराज के महिला व पुरुष शाम दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बावजूद यहां साफ-सफाई व अन्य सुविधाओं का आभाव है।

-लक्का चौरिहा, कांवड़िया, महुटा (अतर्रा)

वर्जन-

-कांवड़ मार्गों में साफ-सफाई और सड़क मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराया गया है। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कतें न हो, इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को भी लगाया गया है। लापरवाही हुई तो जिम्मेदारी तय करते हुए कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

-संदीप केला, नगर मजिस्ट्रेट, बांदा