Banda News: विहिप ने किया कावड़ यात्रा का स्वागत

Banda News: विहिप ने किया कावड़ यात्रा का स्वागत
Banda News: फोटो 06- कांवड़ यात्रा का स्वागत करते विहिप पदाधिकारी। विहिप ने किया कावड़ यात्रा का स्वागत विहिप ने किया कावड़ यात्रा का स्वागत
Banda News: बांदा। विश्व हिन्दू परिषद कानपुर प्रान्त के तत्वावधान में श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ। विश्व हिन्दू परिषद कानपुर प्रान्त द्वारा स्टेशन रोड़ बांदा में स्टाल लगाकर कांवड़ यात्रा में सम्मिलित भक्तों का पुष्पवर्षा कर स्वागत अभिनन्दन किया गया एवं सभी के स्वल्पाहार को व्यवस्था की गई। विश्व हिन्दू परिषद प्रान्त धर्म यात्रा प्रमुख चन्द्रमोहन बेदी ने बताया कि बांदा नगर में आयोजित कावड़ यात्रा में सम्मलित सैकड़ों शिव भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रान्त मन्दिर अर्चक पुरोहित प्रमुख अशोक ओमर,विभाग मठमन्दिर प्रमुख शान्तनु चतुर्वेदी,जिला कोषाध्यक्ष रवि मोहन,महेन्द्र चौहान,जिला समरसता प्रमुख चंद्रप्रकाश कबीर,चंद्रशेखर रावत,सुलभ सहगल,विकास गुप्ता,अनूप गुप्ता,अंकेश आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।