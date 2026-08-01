Banda News: अधिवक्ता और न्यायाधीश एक ही रथ के दो पहिये: न्यायमूर्ति
Banda News: बबेरू में न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की उपस्थिति में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, न्यायमूर्ति ने बबेरू जूनियर डिवीजन न्यायालय का निरीक्षण किया और पौधारोपण किया। एडवोकेट वैष्णवी गुप्ता को पर्यावरण सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई। न्याय और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर दिया गया।
Banda News: बबेरू। तहसील बार एसोसिएशन बबेरू के तत्वावधान में शनिवार दोपहर को आयोजित सम्मान समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम से पूर्व न्यायमूर्ति ने बबेरू जूनियर डिवीजन न्यायालय का निरीक्षण कर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सचिव पद पर प्रथम बार चयनित एडवोकेट वैष्णवी गुप्ता को न्यायमूर्ति ने पद की शपथ दिलाई। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यायमूर्ति सहित जनपद न्यायाधीश अल्पना प्रधान परिवार न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप सिंह और सुनील कुमार यादव का माल्यार्पण व बैज लगाकर स्वागत किया।
इस दौरान एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र यादव ने न्यायमूर्ति को मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभुदत्त पांडेय ने और संचालन अधिवक्ता विष्णु प्रताप सिंह ने किया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डीएम अमित असेरी, एसपी पलाश बंसल, एएसपी शिवराज और क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत त्रिपाठी समेत कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा।न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर में अधिवक्ता और न्यायाधीश एक ही रथ के दो पहिये हैं। हमारा और आपका मूल उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंचाना है। अधिवक्ताओं का दायित्व केवल मुकदमों की पैरवी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मुवक्किल से संवेदनशील संवाद स्थापित कर उनके दुखों को साझा करना और उन्हें विधिक रूप से सही दिशा दिखाना एक सच्चे न्यायविद का आभूषण है। न्यायालय की गरिमा, नियमों की पवित्रता और सत्य की निष्ठा ही हमारी न्याय प्रणाली की असली ताकत हैं इस दौरान रामप्रताप वर्मा एडवोकेट, मैकूलाल प्रजापति एड, महेश त्रिपाठी एड, जमुना प्रसाद गुप्ता, संतोष यादव, जयगोपाल गुप्ता, रामकिशोर यादव, दीपक पाल, शिवकुमार सिंह, शिवपूजन वर्मा, रमेश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
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