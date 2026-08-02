Banda News: छत के रास्ते घुसे पड़ोसियों ने उड़ाए लाखों के जेवर

Banda News: बांदा। तिंदवारी थाने के जसईपुर में परिवार आंगन में सोता रहा और पड़ोस की एक महिला समेत चार लोगों ने कमरे में घुसकर लाखों के जेवर, नकदी व अन्य सामान पार कर दिया। सुबह नींद खुली तो चोरी की जानकारी हुई और महिला ने थाने में पांच लोगों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जसईपुर निवासी सरिता पत्नी चुनकू ने बताया बेटी की शादी तय हो चुकी है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जेवर आदि बनाकर घर में रखे थे। गांव की महिला संपत देवी पत्नी लखनलाल घर आती थी और उसने सारी जानकारी जुटा ली। शनिवार कीरात दो बजे उसके घर में छत के रास्ते गांव के राजू पुत्र मुकुंदलाल तथा आशीष उर्फ दउवा, अनिल कुमार घुसे और घर से सोने-चांदी के करीब तीन लाख के जेवर, 50 हजार रुपये, चेक बुक, आधार व पैन कार्ड, जमीन के कागजात आदि ले गए।