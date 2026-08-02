Banda News: छत के रास्ते घुसे पड़ोसियों ने उड़ाए लाखों के जेवर
Banda News: बांदा के जसईपुर में चार लोगों ने एक परिवार के घर में चोरी की। परिवार सो रहा था जब ठगों ने घर में घुसकर लाखों के जेवर और नगदी चुरा ली। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरु की है। चोरों का पहचान और गिरफ्तारी का काम जारी है।
Banda News: बांदा। तिंदवारी थाने के जसईपुर में परिवार आंगन में सोता रहा और पड़ोस की एक महिला समेत चार लोगों ने कमरे में घुसकर लाखों के जेवर, नकदी व अन्य सामान पार कर दिया। सुबह नींद खुली तो चोरी की जानकारी हुई और महिला ने थाने में पांच लोगों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जसईपुर निवासी सरिता पत्नी चुनकू ने बताया बेटी की शादी तय हो चुकी है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जेवर आदि बनाकर घर में रखे थे। गांव की महिला संपत देवी पत्नी लखनलाल घर आती थी और उसने सारी जानकारी जुटा ली। शनिवार कीरात दो बजे उसके घर में छत के रास्ते गांव के राजू पुत्र मुकुंदलाल तथा आशीष उर्फ दउवा, अनिल कुमार घुसे और घर से सोने-चांदी के करीब तीन लाख के जेवर, 50 हजार रुपये, चेक बुक, आधार व पैन कार्ड, जमीन के कागजात आदि ले गए।
पुलिस ने संपत देवी, राजू, आशीष उर्फ दउवा व अनिल के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। तिंदवारी थाने के एसआई अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि मौके की जांच की गई है और कुछ लोगों को पूछतांछ के लिए हिरासत में भी लिया है।
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