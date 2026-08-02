Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: छत के रास्ते घुसे पड़ोसियों ने उड़ाए लाखों के जेवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: बांदा के जसईपुर में चार लोगों ने एक परिवार के घर में चोरी की। परिवार सो रहा था जब ठगों ने घर में घुसकर लाखों के जेवर और नगदी चुरा ली। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरु की है। चोरों का पहचान और गिरफ्तारी का काम जारी है।

Banda News: छत के रास्ते घुसे पड़ोसियों ने उड़ाए लाखों के जेवर

Banda News: बांदा। तिंदवारी थाने के जसईपुर में परिवार आंगन में सोता रहा और पड़ोस की एक महिला समेत चार लोगों ने कमरे में घुसकर लाखों के जेवर, नकदी व अन्य सामान पार कर दिया। सुबह नींद खुली तो चोरी की जानकारी हुई और महिला ने थाने में पांच लोगों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जसईपुर निवासी सरिता पत्नी चुनकू ने बताया बेटी की शादी तय हो चुकी है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जेवर आदि बनाकर घर में रखे थे। गांव की महिला संपत देवी पत्नी लखनलाल घर आती थी और उसने सारी जानकारी जुटा ली। शनिवार कीरात दो बजे उसके घर में छत के रास्ते गांव के राजू पुत्र मुकुंदलाल तथा आशीष उर्फ दउवा, अनिल कुमार घुसे और घर से सोने-चांदी के करीब तीन लाख के जेवर, 50 हजार रुपये, चेक बुक, आधार व पैन कार्ड, जमीन के कागजात आदि ले गए।

पुलिस ने संपत देवी, राजू, आशीष उर्फ दउवा व अनिल के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। तिंदवारी थाने के एसआई अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि मौके की जांच की गई है और कुछ लोगों को पूछतांछ के लिए हिरासत में भी लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Banda News Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।