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Banda News: ओवरस्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर इंटरसेप्टर से निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर ड्राइविंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी करेगा। ई-चालान प्रणाली से यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने में मदद मिलेगी।

ओवरस्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर इंटरसेप्टर से निगरानी
ओवरस्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर इंटरसेप्टर से निगरानी

Banda News: बांदा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने सिविल लाइन चौकी परिसर से अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही जनपद में हाईटेक ट्रैफिक मॉनिटरिंग व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ हो गया। यह इंटरसेप्टर वाहन अब राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों सहित प्रमुख मार्गों पर ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी रखेगा। इंटरसेप्टर वाहन अत्याधुनिक स्पीड डिटेक्शन रडार, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, ब्रीथ एनालाइजर और ई-चालान प्रणाली से लैस है। रडार निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार वाले वाहनों की तत्काल पहचान करेगा, जबकि हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगभग 250 मीटर से एक किलोमीटर तक की दूरी से वाहन की नंबर प्लेट रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं।

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नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध डिजिटल माध्यम से ई-चालान जारी किया जाएगा। यातायात प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह और टीएसआई त्रिलोकी नाथ पांडेय ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन के संचालन से यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होने से प्रवर्तन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सटीक और जवाबदेह बनेगी।

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