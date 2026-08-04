Banda News: सहायक निबंधक ने गेहूं की उठान को लेकर दिया अल्टीमेटम
Banda News: पुनाहुर में बिसंडा उपमंडी के पीसीयू केंद्र की सहायक आयुक्त अंसल कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। केंद्र पर 1133 कुंतल गेंहू बचा हुआ है, और प्रभारी को दो दिनों में शत प्रतिशत उठान का आदेश दिया गया। सड़े गेंहू की बोरियों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अधिकतर गेंहू सुरक्षित हैं।
Banda News: पुनाहुर। बिसंडा उपमंडी मे मंगलवार को सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक अंसल कुमार बांदा ने पीसीयू केंद्र का निरिक्षण किया। जिसमे पीसीयू के क्रय पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, बोरी रजिस्टर, टोकन रजिस्टर, शिकायत पंजिका निरीक्षण किया। पी सी यू केंद्र मे इस समय 1133 कुंतल गेंहू बचा हुआ। जिसे केंद्र प्रभारी को फटकार लगाते हुए शत प्रतिशत गेंहू की उठान दो दिनों मे कराने का अल्टीमेटम दिया। अगर दो दिनों मे शत प्रतिशत गेंहू का उठान नहीं हुआ तो सघन चेकिंग कराते हुए कार्यवाही की बात कही है। वहीं सड़े गेंहू की बोरियो की तरफ उनकी नजर नहीं गयी। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक अंसल कुमार ने बताया की पीसीयू केंद्र का निरिक्षण किया गया है।
कुछ गेंहू जो जमीन मे पड़ा था। वहीं, ख़राब हुआ है। प्रथम दृष्टया ज्यादा गेंहू नहीं खराब हुआ है। केंद्र प्रभारी को दो दिनों के अंदर शत प्रतिशत गेंहू के उठान करावाने के लिए निर्देशित किया गया है।
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