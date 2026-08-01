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Banda News: हेड ब्वॉय अभ्युदय, हेड गर्ल बनीं प्राची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी में इन्वेस्टिचर सेरेमनी-2026 आयोजित की गई। इस अवसर पर नव-निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। विद्यार्थियों को विद्यालय के आदर्शों के अनुसार नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ संस्थापक के प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ।

हेड ब्वॉय अभ्युदय, हेड गर्ल बनीं प्राची
हेड ब्वॉय अभ्युदय, हेड गर्ल बनीं प्राची

Banda News: बांदा। भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी में इन्वेस्टिचर सेरेमनी-2026 का आयोजन उत्साह, गरिमा एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नव-निर्वाचित छात्र परिषद (स्टूडेंट काउंसिल) के पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से दायित्व सौंपे गए। युवा विद्यार्थियों को विद्यालय के आदर्शों, मूल्यों एवं परंपराओं के अनुरूप नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय के संस्थापक के प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। भागवत प्रसाद मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य रामलखन कुशवाहा, नामित अध्यक्ष अंकित कुशवाहा, बीपीएमए की निदेशक संध्या कुशवाहा तथा बीपीएमआई सी के प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह उपस्थित रहे। कक्षा 12 के अभ्युदय को विद्यालय का हेड बॉय तथा कक्षा 12 की प्राची को हेड गर्ल नियुक्त किया गया।

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प्रभारी प्रधानाचार्या कविता वर्मा ने अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के चारों सदनों का परिचय कराया गया। •

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