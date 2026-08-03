Banda News: खुले ट्रांसफार्मर में लगने लगी जाली
Banda News: खप्टिहा कला कस्बे के सांडी तिराहे पर हाई टेंशन विद्युत ट्रांसफार्मर के कारण कई जानवरों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे के समाधान के लिए ट्रांसफार्मर को ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है और सुरक्षा जाली लगाई गई है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यदि यह उपाय पहले किए गए होते तो कई जानवरों की जान बचाई जा सकती थी।
Banda News: पैलानी। तहसील क्षेत्र के खप्टिहा कला कस्बे के सांडी तिराहे पर खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखे हाई टेंशन विद्युत ट्रांसफार्मर पर अब तक कई जानवरों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद अब विद्युत ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ऊंचे चबूतरे में विद्युत ट्रांसफार्मर रखकर उसे एलटी पैनल के सहारे सुरक्षा जाली से ठेकेदारों द्वारा चाक चौबंद किया गया है। जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित ना हो सके। कस्बे के उमाकांत अवस्थी, इमरान खान, सुशील पांडे, अशोक द्विवेदी, प्रदीप सिंह, संदीप आदि लोगों ने बताया है कि यह कार्यवाही और पहले हो जाती तो कम से कम इस विद्युत ट्रांसफार्मर से कई बेजुबान जानवरों की मौत ना होती।
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