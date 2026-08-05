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Banda News: रोज खाने कमाने वालों पर बरसी आफत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में बारिश के चलते फुटपाथ पर सब्जी और फल बेचने वाले छोटे दुकानदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माया, एक सब्जी विक्रेता, ने बताया कि बारिश की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे उनकी बिक्री प्रभावित हुई है। फल एवं सब्जी मंडी में भी सन्नाटा है, जिससे रोजी-रोटी की चिंता बढ़ रही है।

Banda News: रोज खाने कमाने वालों पर बरसी आफत

Banda News: बांदा। शहर में फुटपाथ पर सब्जी, फल और अन्य दुकानें व ठेला लगाकर रोज खाने कमाने पर छोटे दुकानदारों पर आफत बरस पड़ी। पूरे दिन भींगते हुए दुकानें तो लगाईं, पर खर्च तो दूर उनकी लागत भी नहीं निकल पाई। कचहरी चौराहे पर सब्जी लगाने वाली माया ने बताया कि एक हजार की सब्जी खरीदकर बेचने के लिए लाए हैं। दोपहर हो गई, अभी तक बोहनी नहीं हुई। बारिश की वजह से लोग कम निकल रहे हैं। दो पैसा नहीं मिला तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। वहीं तिंदवारी रोड स्थित फल व सब्जी मंडी में भी सन्नाटे की स्थिति रही।

ई-रिक्शा चालकों को बारिश की वजह से सवारियां न मिलने से परेशान रहे। रोडवेज व प्राइवेट बसें भी यात्रियों से खाली रहीं।

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