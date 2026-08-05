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Banda News: बांदा में मूसलाधार बारिश से शहर व गांवों में हुआ जलभराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में पिछले 24 घंटे से मूसलधार बारिश हो रही है, जिससे जल भराव हो गया है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गईं हैं और कई क्षेत्रों में पानी भर गया है। ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में भी जल जमाव है, लेकिन अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है।

बांदा में मूसलाधार बारिश से शहर व गांवों में हुआ जलभराव
बांदा में मूसलाधार बारिश से शहर व गांवों में हुआ जलभराव

Banda News: बांदा। जनपद में पिछले 24 घंटे से रुककर बारिश हो रही है। बुधवार को भोर में सुबह चार बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो तीन घंटे तक चली। इसके बाद बूंदे नहीं थमी। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश का सिलसिला चलता रहा। अधिक वर्षा के कारण निजी विद्यालयों में बच्चे नहीं पहुंचे और कई में छुट्टियां घोषित कर दी गईं। परिषदीय स्कूलों में भी अघोषित छुट्टी जैसे नजारा रहा। वहीं शहर से लेकर गांवों तक झमाझम बारिश से भीषण जल भराव हो गया। शहर में विद्युत उप केंद्र पीलीकोठी, फायर बिग्रेड कार्यालय परिसर सहित कई सरकारी कार्यालय में लबालब पानी भर गया।

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वहीं सेढ़ू तलैया, शंकर नगर, आजाद नगर, परशुराम तालाब सहित कई मोहल्ले बारिश में टापू बन गए। कई लोगों के घरों में पानी घुसने से घर-गृहस्थी का सामान भींग गया। हालांकि जनपद में अभी कहीं से घर गिरने व जनहानि की जानकारी नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 110 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई है, जो इस सीजन की सर्वाधिक बारिश है। वहीं लगातार भारी वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर भी बढ़ने की खबर है।

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